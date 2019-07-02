Обвинение запросило восемь лет колонии для экс-главы томского МЧС по делу о взятке

ТОМСК, 2 июля. /ТАСС/. Прокуратура потребовала приговорить бывшего начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна, который обвиняется в получении 300 тыс. рублей взятки, к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"[Прокуратура требует приговорить Бегуна] к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, к штрафу в пятикратном размере от суммы взятки, то есть 1,5 миллиона рублей, а также лишить его права занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления и звания генерал-майора внутренней службы", - сказала собеседница агентства.

Ранее СК на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении Бегуна, который был задержан в июле 2018 года в момент получения взятки в 300 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ. Позже в отношении него сотрудники управления ФСБ также возбудили дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Бегун дал указание своему подчиненному незаконно изыскать деньги у подконтрольных томскому МЧС коммерческих организаций, чтобы помочь оплатить услуги адвокатов для кузбасских сотрудников МЧС, проходящих по делу о пожаре в "Зимней вишне". Впоследствии за взятку в 300 тыс. рублей он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю лицензии на осуществление деятельности, несмотря на отсутствие у компании необходимого для этого оборудования.