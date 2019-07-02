Иркутские депутаты потребовали найти ответственных за защитные дамбы в регионе

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области после сильнейшего за последние годы паводка, в частности, в городе Тулун, где вода из разлившейся реки Ия хлынула через защитную дамбу, потребовали проверить все гидротехнические сооружения региона и установить ответственных за их функционирование. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

"По мнению председателя Законодательного собрания, необходимо проверить, кто был ответственным за обслуживание всех гидротехнических сооружений как на территориях, пострадавших от паводка, так и во всем регионе", - сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы, депутаты обращаются с этим требованием в Генпрокуратуру, соответствующий запрос на имя главы ведомства Юрия Чайки уже направлен. В нем депутаты просят установить ответственных лиц, в обязанности которых входило недопущение развития подобных ЧС в регионе и своевременное информирование населения.

По словам председателя Заксобрания Сергея Сокола, слова которого приводит пресс-служба, на обслуживание дамб, а также углубление и очистку русел рек выделяются бюджетные средства, и контрольно-надзорные органы должны проверить, насколько эффективно они расходуются.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.