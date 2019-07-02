Уровень воды в красноярском Канске упал ниже критической отметки

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Уровень воды в Канске в Красноярском крае опустился до 3,45 метра, что ниже критической отметки, после которой начинается подтопление участков. Об этом сообщила администрация города на своей странице в "ВКонтакте".

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Ранее губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.

"Уровень воды в реке Кан по состоянию на 16:00 (12:00 мск) часов 2 июля составляет 345 см", - говорится в сообщении. Уровень подтопления начинается с 3,5 метра. Максимальный уровень воды в Кане в ночь на 1 июля составил 4,41 м. На 4:00 мск вторника он составлял 3,86 см. Ранее сообщалось, что подтопления в Канске начинаются после уровня в 3,5 метра.

Ранее глава Канска Андрей Береснев сообщил, что спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают с теми, чьи участки затронул паводок. В администрации города создан штаб, который координирует действия всех служб, задействованных в спасательной операции. Организовано информирование жителей об уровне воды в реке Кан, районах подтопления, номерах спасательных служб. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, нормализация ситуации и снятие режима ЧС в Канске ожидается до конца недели.

Город расположен на востоке Красноярского края, в нем проживают около 90 тысяч человек. Большему риску подтопления подвержена левобережная часть города. В августе 1960 года паводок на реке вызвал наводнение. Максимальный уровень подъема воды составил 5,62 м, затопило две трети левобережной территории Канска.