Все население иркутского Тулуна вакцинируют от гепатита А и дизентерии за 10 дней

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Население города Тулуна в Иркутской области привьют от гепатита А и дизентерии в течение 10 дней, в город поступили 4,2 тыс доз вакцины, сообщается во вторник в официальной группе администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"В первую очередь вакцинации подлежат жители затопленных территорий. В течение 10 дней планируется привить все население города (по согласию граждан)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первой партии вакцины от гепатита А и дизентерии поступило 4200 доз.

Вакцинацию будут проводить в школах № 1, № 25 и в двух мобильных прививочных кабинетах. В мобильных кабинетах вакцинировать население будут военные медики. Население информируют о вакцинации в ходе поквартирного и домового обхода.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор организовал иммунизацию населения на территориях, подвергшихся подтоплению в Иркутской области. В область было доставлено 13 тыс. доз вакцины против гепатита А, 700 доз брюшнотифозной вакцины, 2100 - дизентерийной вакцины, а также интести-бактериофаг.

В Тулуне в ходе паводка из-за осадков подтоплено более трех тысяч домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов. Поток воды также снес 300 домов, из которых в последствии образовался затор в районе моста через реку Ия. Уровень воды в реке днем в субботу достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался спад. По состоянию на 14:00 часов (7:00 мск) 2 июля составил 9 м при критических 7 м.