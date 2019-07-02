В лесах Красноярского края введен режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за сухой и жаркой погоды в северных районах. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства.

На севере и в Приангарье установилась сухая и жаркая погода, фиксируется высокая грозовая активность при отсутствии осадков. По данным на утро вторника, в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Эвенкийском районах действуют 44 лесных пожара на площади 41,6 тыс. га, в том числе в зоне контроля зарегистрировано 18 пожаров на площади 13,1 тыс. га. В тушении задействовано более 630 человек и 67 единиц техники.

"В Красноярском крае введен режим ЧС в лесах. В связи с действием режима ЧС доступ людей и въезд транспорта в леса ограничен. На территории гослесфонда усилено патрулирование, инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесной охраны, полиции, МЧС, муниципалитетов проводят рейды и разъяснительную работу с местным населением", - сообщили в Минлесхозе.

В Кежемский и Богучанский районы в рамках внутрибазового маневрирования дополнительно направлены около 400 человек лесных пожарных. Как сообщили ТАСС в ведомстве, на днях в регионе будет работать самолет-зондировщик ФБУ "Авиалесоохрана", вызывающий осадки.

"Введение режима чрезвычайной ситуации позволит нам дополнительно задействовать людей и технику, согласно сводному плану тушения лесных пожаров. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Жителям края сейчас стоит отказаться от походов в лес", - процитировали в пресс-службе главу ведомства Димитрия Маслодудова.

Годом ранее в регионе действовало 186 лесных пожаров на площади 168 тыс. га.