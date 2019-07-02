Семь школ и семь детсадов построят в рамках развития Новосибирского научного центра

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Строительство четырнадцати объектов образования входит в проект развития Новосибирского научного центра (ННЦ), девять объектов - четыре школы и пять детских садов, расположенных в наукограде Кольцово, городе Бердске и рабочем поселке Краснообск, будут сданы до 2021 года. На их строительство будет направлено 3,95 млрд рублей, в том числе, почти 970 млн рублей из федерального бюджета, сообщил во вторник министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на заседании координационного совета при губернаторе по вопросам развития ННЦ.

"В период с 2019 по 2021 год за счет средств федерального и областного бюджета нами реализуется уже девять проектов <…>. В рамках нацпроекта "Жилье" мы ведем строительство школы в Краснообске на 1,1 тыс. мест и в Бердске - на 1,1 тыс. мест. За счет средств областного бюджета осуществляется строительство школы в Кольцово и начато строительство корпуса младших классов с бассейном и лабораториями в лицее № 130", - сказал он.

Министр отметил, что в соответствии с нацпроектом "Демография" предусмотрено строительство детского сада на 280 мест в рабочем поселке Краснообск и двух детских садов в Кольцово на 220 мест, а также двух детских садов в Бердске на 220 и 110 мест. Эти объекты - четыре школы и пять детских садов - власти сдадут до 2021 года, остальные будут реализованы после 2022 года.

"Часть объектов, входящих в план развития ННЦ, в действующем областном бюджете финансированием не обеспечено, но тем не менее у нас запланировано строительство данных объектов (двух школ и двух детских садов - прим. ТАСС) с 2022 года", - сказал Федорчук.

По словам министра, в настоящее время ведется привязка типового проекта на 1100 мест, а также решается вопрос по началу строительства и вводу в 2021 году в эксплуатацию нового здания гимназии № 3 в Академгородке. Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства.