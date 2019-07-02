В Тулуне образовались очереди за выплатами компенсаций

Выдача компенсаций проводится в двух школах города. В школе номер 1 очередь растянулась от двери кабинета на втором этаже на весь лестничный пролет.

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 июля. /ТАСС/. Очереди за выплатами единовременных компенсаций от властей образовались в пунктах выдачи в Тулуне Иркутской области, передает корреспондент ТАСС.

"Мы будем работать до последнего человека", - сказала стоящим в очереди людям директор управления социальной защиты Тулуна Виктория Матвеева.

Она рассказала ТАСС, что право на единовременную выплату в 10 тыс. рублей имеют все пострадавшие, внесенные в списки городской администрации. "Только за сегодняшний день выплаты в нашем пункте получили более 400 человек", - сказала она.

В другом пункте выдачи в школе №25 также собрались очереди. Местные жители жалуются на духоту в помещении. При получении выплат скончался мужчина до прибытия бригады скорой помощи, сказали ТАСС в Министерстве здравоохранения Иркутской области. "Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. [Причины смерти] покажет вскрытие", - сообщили в министерстве.

По информации от местных жителей, плохо стало также пожилой женщине, ей вызвали скорую помощь. Как пояснили в министерстве, сказались погодные условия - сырость и духота в помещении, а также возраст женщины.

Паводки в Иркутской области

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1258 человек, в том числе 97 детей. 191 человек, в том числе 38 детей, были госпитализированы.

По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, 8 социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнило МЧС.