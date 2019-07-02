Сбербанк рассмотрит возможность снижения кредитной нагрузки для пострадавших от паводка

"Это вопрос [снижения кредитной нагрузки] решается руководством Cбербанка и правительством. Ищется наиболее оптимальный путь для людей, которые пострадали. То, что рассматривается вопрос, ищутся оптимальные пути, максимально комфортные для людей, это, однозначно, да", - сказала она.

ТАСС, 2 июля. Сбербанк рассмотрит вопрос о возможном снижении кредитной нагрузки для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщила во вторник ТАСС директор управления маркетинга и коммуникаций Байкальского банка ПАО "Сбербанк" Ирина Цыганкова.

Цыганкова отметила, что Сбербанк оперативно работает совместно с местными властями по восстановлению документов пострадавших и их банковских карт. "Те люди, которые не успели взять с собой, потеряли [банковские] карты, и им необходимо сделать замену карт или снять денежные средства, это все возможно сделать, если на руках есть паспорт. Если паспорт утерян, в пунктах оказания первой помощи им выдают паспорт, временную форму, и по этой форме мы обслуживаем клиентов, выдаем денежные средства с личных счетов, это все организовано", - пояснила представитель Сбербанка.

Она отметила, что на сегодня из 23 филиалов в зоне подтоплений 18 запущены в работу с 1 июля, а пять пока не работают, "потому что в этих зонах нет электричества". "Прогнозные сроки, которые дают партнеры по обеспечение электроэнергией, это 4 - 5 июля", - сказала Цыганкова.

Она подчеркнула, что сейчас приоритетной является задача по обслуживанию клиентов и запуск работы филиалов. "Оценка ущерба будет произведена, но это уже второстепенная задача для банка", - отметила собеседница.

Ранее во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к банкам с просьбой смягчить кредитные условия пострадавшим от паводка, рассмотреть вопрос о снижении процентов по кредитам и возможность не штрафовать граждан, оказавшихся в зоне затопления.