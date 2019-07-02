Прокуратура Иркутской области не нашла нарушений в работе управления гидрометеослужбы

ТАСС, 2 июля. Прокуратура Иркутской области не выявила нарушений в работе регионального управления гидрометеослужбы при прогнозировании и предупреждении паводков, сообщается на сайте ведомства.

"Причиной паводка стали прошедшие с 25 по 29 июня очень сильные и продолжительные дожди в западных, центральных и южных районах Иркутской области. Сроки прогнозирования подобных опасных природных явлений научно обоснованы и составляют от 36 до 72 часов, гидрологических явлений допускаются от 20 до 68 часов. Более раннее прогнозирование невозможно в связи с их локальным и стремительным природообразованием. Следует отметить, что на территории всех наводненных районов и городов области на метеостанциях применяются автоматизированные комплексы мониторинга окружающей среды. В работе Иркутского управления гидрометеослужбы нарушений не выявлено", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в соответствии с требованиями законодательства о гидрометеорологии, сообщения об опасных метеорологических явлениях иркутским управлением в установленном порядке заблаговременно и ежедневно передавались, начиная с 23 июня 2019 года, в дежурные службы правительства региона, управления МЧС, в единые дежурные диспетчерские службы и в органы местного самоуправления районов, где впоследствии произошли наводнения в результате паводков.

По информации прокуратуры, распространенная в социальных сетях информация о резком таянии ледников подтверждения не нашли.

О паводках в Иркутской области

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1258 человек, в том числе 97 детей. 191 человек, в том числе 38 детей, были госпитализированы.

По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, 8 социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнило МЧС.