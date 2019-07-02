Минздрав России направил сводный медотряд в зону паводков в Иркутской области

"В целях усиления медицинских организаций региона в зоне ЧС в Иркутской области направлен сводный медицинский отряд ФМБА России в составе 32 специалистов, оснащенных мобильными медицинскими, в том числе мобильными операционными комплексами", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минздрав России направил в зону паводков в Иркутской области 32 специалиста со специальными медицинскими комплексами из отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства.

В Минздраве уточнили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. В регионе в настоящий момент работают 22 прививочные бригады для проведения профилактических противоэпидемических мероприятий, зона ЧП полностью обеспечена необходимыми препаратами. В частности, в регион были поставлены вакцины против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне и интести-бактериофаг для профилактики возникновения сальмонеллеза и дизентерии.

"Подготовлены списки подлежащих вакцинации. Организовано аудиоинформирование о проведении вакцинопрофилактики среди населения. Во всех десяти пунктах временного размещения работают медицинские работники, имеется достаточный запас лекарственных препаратов и медицинских изделий, продуктов питания и питьевой бутилированной воды. Осуществляется подвоз воды для технических нужд", - добавили в министерстве.

Всего в зоне ЧС работает 27 бригад: четыре бригады территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и 23 бригады скорой медицинской помощи, 20 единиц санитарного автотранспорта и четыре санитарных вертолета ТЦМК. "Проведено 662 подворовых обхода 27 бригадами медицинских работников, в которых имеются три психолога из числа сотрудников районных больниц", - заключили в Минздраве.

Паводки в Иркутской области

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 18 человек, судьба 13 пока остается неизвестной. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1258 человек, в том числе 97 детей. 191 человек, в том числе 38 детей, был госпитализирован.

По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, восемь социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков.