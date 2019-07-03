{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Министерстве строительства Омской области прошли обыски

По данным СК, оперативные мероприятия проводились в связи с расследованием уголовного дела по факту завышения тарифов на электроэнергию

ТАСС, 3 июля. Обыски в рамках расследования уголовного дела о завышении тарифов на электроэнергию прошли в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по области.

"Обыски в Минстрое, как и в "Омскэлектро", проводились в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного несколько недель назад, по факту завышения тарифов на электроэнергию", - сказали в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ - "Мошенничество". Во вторник в компании "Омскэлектро", подведомственной департаменту городского хозяйства мэрии Омска, прошла выемка документов. В компании сообщили, что были изъяты документы пятилетней давности.

Теги
РоссияОмская область
Паводок в Иркутской области
Уровень воды в реке Уда растет в двух селах Иркутской области
В Полинчете и Кондратьеве подтоплено 13 домов, в которых проживают 36 человек
Читать полностью