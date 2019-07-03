В Министерстве строительства Омской области прошли обыски

ТАСС, 3 июля. Обыски в рамках расследования уголовного дела о завышении тарифов на электроэнергию прошли в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по области.

"Обыски в Минстрое, как и в "Омскэлектро", проводились в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного несколько недель назад, по факту завышения тарифов на электроэнергию", - сказали в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ - "Мошенничество". Во вторник в компании "Омскэлектро", подведомственной департаменту городского хозяйства мэрии Омска, прошла выемка документов. В компании сообщили, что были изъяты документы пятилетней давности.