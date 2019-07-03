Исследование ученых из РФ включили в классический американский учебник по криминалистике

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Исследование российских ученых, посвященное проблеме совершения жестоких преступлений в обществе, включено в очередное, десятое издание классического американского учебника по криминалистике для студентов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Новосибирского государственного университета.

"Опубликованное ранее открытие новосибирских нейробиологов и генетиков было включено в очередное, десятое издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context. За последние два десятка лет это единственный полностью выполненный в России научный труд, который был включен в <…> зарубежный криминологический учебник такого уровня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что исследование было выполнено в Новосибирском государственном университете (НГУ), Институте цитологии и генетики и других институтах СО РАН. Статья новосибирских ученых была опубликована в ведущем международном криминологическом журнале Journal of Criminal Justice в 2015 году.

"Сам факт включения результатов в американский учебник такого уровня подтверждает признание международным сообществом и ведущими зарубежными специалистами Новосибирска как научного центра мирового уровня и в области генетики, и в области современной математики", - цитирует ректора НГУ Михаила Федорука пресс-служба.

Один из соавторов статьи, нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшанов сообщил ТАСС, что на Западе очень популярна точка зрения, согласно которой многие хладнокровные преступления - это следствие различных проблем в раннем онтогенезе (процесс индивидуального развития - прим. ТАСС), плохого воспитания.

"Сначала ребенок не слушается родителей из-за гиперактивности, потом он начинает совершать антисоциальные поступки, потом совершает малые преступления, и потом он переходит на жестокие преступления. <…> Мы показали, что их концепция описывает только часть жестоких преступлений. Существует совершенно другой класс преступлений, который совершают вполне внешне законопослушные люди, <…> то есть они все делали аккуратно, воспитывались хорошо, в хороших семьях, были спокойными детьми без гиперактивности. Как оказалось, нет прямой такой исключительной связи между детьми, у которых есть гиперативность, и жестокими преступлениями, о которой говорили зарубежные коллеги", - пояснил собеседник агентства.

Меньшанов отметил, что в настоящее время новосибирские ученые ведут работы, связанные с влиянием различных генетических факторов на формирование поведения человека и поведения животных.