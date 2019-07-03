Автодорогу на востоке Красноярского края закрыли из-за подтопления

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Автодорога Канск - Абан - Богучаны - Пея в восточной части Красноярского края закрыта для движения транспорта из-за подтопления. Об этом в среду говорится в сообщении управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Как сообщалось, в результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда.

"В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на автодороге Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.

По данным управления, движение закрыто для всех видов транспорта.

Во вторник решением краевой комиссии по ЧС главам Абанского и Мотыгинского районов было рекомендовано перевести в режим повышенной готовности необходимые силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, связанных с дождевым паводком, организовать информирование населения о складывающейся обстановке, а также подготовить береговую территорию и русла рек к пропуску паводковых вод.