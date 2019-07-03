Вспышек инфекционных заболеваний в зоне паводка в Иркутской области не зарегистрировано

"В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах стихийного бедствия стабильная, находится на контроле, подъема заболеваемости инфекционными заболеваниями не зарегистрировано", - приводится в релизе слова заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой.

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Вспышек инфекционных заболеваний в пострадавших от наводнения районах Иркутской области не зарегистрировано, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

В подтопленных территориях проводится вакцинация. По данным на 10:00 (05:00) 3 июля, против вирусного гепатита А привито 10 тыс. 952 человека, против брюшного тифа - 180, против дизентерии Зонне - 1 тыс. 576, получили профилактическое лечение бактериофагами для предотвращения заражений кишечными инфекциями 1 тыс. 974 человека.

Всего, по информации местных властей, необходимо вакцинировать от гепатита А 26 тыс. человек, 5,4 тыс. из которых - дети. Также нужно привить 2,5 тыс. человек от дизентерии Зонне и 700 - от брюшного тифа, провести профилактическое лечение бактериофагом 13 тыс. человек.

В Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском и Зиминском районах работают 44 прививочные бригады Министерства здравоохранения области. Также вакцинацией занимаются специалисты мобильного госпиталя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленным около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован.