Уровень воды в реке Уда растет в двух селах Иркутской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Повышение уровня воды зафиксировано в реке Уда около двух населенных пунктов в пострадавшей от паводков Иркутской области, туда направлен вертолет со спасателями, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По оперативной данным, на территории Тайшетского района наблюдается повышение уровня воды в реке Уда в двух населенных пунктах: Полинчет и Кондратьево", - сообщили в ведомстве.

В обоих селах подтоплено 13 домов, в которых проживают 36 человек. На место направлен вертолет со спасателями.

"Жители подтопленных домовладений размещены у родственников. Погибших и пострадавших нет", - добавили в МЧС.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным МЧС, в результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек. По состоянию на утро 3 июля в регионе остается подтопленным 31 населенный пункт, 10 участков автомобильных дорог, разрушено 12 мостов.