Красноярские ученые разработали тесты проверки на токсичность медицинских наноматериалов

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) разработали новую методику применения биолюминесцентных тестов, основанных на свечении морских бактерий, которая поможет прогнозировать свойства перспективных для наномедицины материалов на этапе синтеза. Об этом сообщается в среду на сайте ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН".

Ученые проверили этот метод на фуллеренолах, которые перспективны для использования в наномедицине - для создания антибактериальных, противогрибковых, противовирусных, противораковых средств и компонентов композиционных биоматериалов. Исследователи не только определили, от каких структурных особенностей фуллеренолов зависят их свойства, но и разработали принципы подбора наноматериалов для синтеза медицинских препаратов.

"Биолюминесцентные тесты просты в использовании, характеризуются высокой скоростью анализа, дают возможность одновременно исследовать большое число проб-образцов. Ученые отмечают, что такие биолюминесцентные методы помогут предсказывать свойства водорастворимых углеродных наноматериалов на этапе их синтеза, что чрезвычайно важно для создания новых медицинских препаратов на их основе", - говорится в сообщении.

Красноярские ученые предложили использовать два типа биотестов, созданных на основе клеток светящихся морских бактерий и выделенных из них ферментов. Образец погружается в раствор, и по изменению свечения теста определяется токсичность материалов.

Наноматериалы можно применять в медицине для адресной доставки лекарств, помещая препараты внутрь наночастиц, или для создания высокочувствительных маркеров, способных обнаруживать серьезные болезни на ранней стадии.