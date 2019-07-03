Ранее судимый за взятку экс-мэр Братска вновь идет на выборы главы города

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Бывший мэр Братска Иркутской области Александр Серов, в 2014 году осужденный к 5,5 года лишения свободы за взятку и досрочно освобожденный в 2017 году, подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах главы города. Информация об этом размещена на сайте избирательной комиссии Иркутской области.

"Серов Александр Васильевич, дата рождения - 2 сентября 1954 года. <…> Род занятий - временно неработающий, место жительства - Иркутская область, город Братск", - указано в документах.

В пресс-службе облизбиркома ТАСС подтвердили, что это бывший мэр Братска, который возглавлял город с 2010 по 2011 год, выиграв выборы в качестве кандидата от КПРФ. На новые выборы он идет в порядке самовыдвижения, ему необходимо собрать подписи избирателей для регистрации.

К настоящему времени о выдвижении на пост мэра Братска - промышленного центра Иркутской области - заявили два претендента. Кроме Серова это предприниматель Елена Романова.

Выборы мэра Братска пройдут 8 сентября в единый день голосования.