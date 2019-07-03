Спасатели эвакуируют детей и стариков из двух иркутских сел, куда стала прибывать вода

ТАСС, 3 июля. Спасатели, которые вылетели в Тайшетский район Иркутской области, где в среду вода начала подтапливать дома в селах Полинчет и Кондратьево, будут эвакуировать стариков и детей, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

Ранее сообщалось, что повышение уровня воды зафиксировано в Тайшетском районе около населенных пунктов Полинчет и Кондратьево. К настоящему моменту в обоих селах подтоплено 13 домов, в которых проживают 36 человек. На место направлен вертолет со спасателями.

"Это первая волна паводка - вода туда только дошла (с момента, как начались паводки - прим. ТАСС), большая вода идет из Чунского района. Вертолет уже вылетел из Нижнеудинска для эвакуации людей из этих населенных пунктов. В основном будут эвакуировать детей, стариков и больных", - сказал собеседник агентства, не сообщив точного числа эвакуируемых.

Он добавил, что эвакуировать людей планируется в Нижнеудинск. Всего в селе Палинчет проживает 225 человек, в том числе 27 детей, в Кондратьево - 121 взрослый человек и 70 детей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным МЧС, в результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим. По состоянию на утро 3 июля в регионе остается подтопленным 31 населенный пункт, 10 участков автомобильных дорог, разрушено 12 мостов.