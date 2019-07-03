Тонну вещества для дезинфекции доставят в пострадавшие от паводка районы Иркутской области

ТАСС, 3 июля. Тонну препарата "Гелио хлор" для проведения дезинфекции домовладений, социально-значимых объектов и источников водоснабжения доставят сегодня в пострадавшие от подтопления районы Иркутской области. Общая потребность в этом препарате составляет порядка 5 тонн, говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"В качестве дезинфекционного средства определен "Гелио хлор" <…> с учетом более высокого содержания действующего вещества, ориентировочная потребность в этом препарате по состоянию на первое июля составляет 5 тонн. Правительством Иркутской области средства на приобретение "Гелио хлора" выделены", - говорится в сообщении.

Первая небольшая партия в 200 кг была отправлена со склада в Иркутске во вторник, в среду в районы доставят партию в тысячу кг. Для проведения дезинфекционных работ на социально значимых объектах в Нижнеудинский и Тайшетский районы выехали две бригады. Всего дезинфекции подлежат 5,1 тыс. домовладений с надворными туалетами, 49 социально-значимых объектов, семь источников водоснабжения, 30 общественных колодцев и скважин.

По последним данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1194 пострадавшим.

По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.