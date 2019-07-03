Военные эпидемиологи доставили в иркутский Тулун две тысячи вакцин

ТУЛУН /Иркутская область/, 3 июля. /ТАСС/. Эпидемиологи 1026-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Центрального военного округа (ЦВО) доставили в среду в город Тулун Иркутской области две тысячи вакцин от брюшного тифа и гепатита А. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе военного округа.

"Из Екатеринбурга доставлены более 2 тысяч вакцин от брюшного тифа и гепатита А. Препараты предназначены для вакцинирования личного состава группировки войск ЦВО, задействованных в ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Эпидемиологи также будут контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в районах размещения подразделений", - сказали в пресс-службе.

В подтопленных территориях Иркутской области проводится вакцинация. По данным на 10:00 (05:00 мск) 3 июля, против вирусного гепатита А привито почти 11 тысяч человек, против брюшного тифа - 180, против дизентерии Зонне - 1576 человек, получили профилактическое лечение бактериофагами для предотвращения заражений кишечными инфекциями 1974 человека. Всего, по информации местных властей, необходимо вакцинировать от гепатита А 26 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным МЧС, в результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим. По состоянию на утро 3 июля в регионе остается подтопленным 31 населенный пункт, 10 участков автомобильных дорог, разрушено 12 мостов.