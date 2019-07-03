Роспотребнадзор разрешит включить воду в иркутском Нижнеудинске после дезинфекции

Как сообщил ТАСС глава Нижнеудинского района Сергей Худоногов, к настоящему моменту в районе сошла волна паводка и уже не осталось подтопленных домов. Готова инфраструктура для запуска систем водоснабжения, однако Роспотребнадзор не дает разрешения, чтобы подать воду, ссылаясь на то, что она мутная.

ТАСС, 3 июля. Специалисты иркутского Роспотребнадзора разрешат включить воду в Нижнеудинском районе Иркутской области, где уже прошла волна паводка, после того, как проведут дезинфекцию системы водоснабжения, сообщили ТАСС в среду в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

"Специалистами будет проведена полностью дезинфекция всей системы, промывка, полностью будет проведена подготовка всех систем к подаче водоснабжения населению. Как только это работа будет сделана, будет включено водоснабжение", - сообщили в ведомстве, уточнив, что после паводка качество воды может не соответствовать нормам качества и даже стать причиной вспышек инфекционных заболеваний.

Худоногов уточнил, что сейчас в пунктах временного размещения Нижнеудинского района находятся 45 человек, у которых из-за разгула стихии не осталось жилья. Ведется работа по оценке ущерба, восстановлению документов, выдаче гуманитарной помощи и выплате компенсаций пострадавшим - сейчас люди обеспечены всем необходимым.

Также он сообщил, что из-за паводка были повреждены дороги, 15 мостов и одна паромная переправа в районе. Потеряно сообщение с девятью населенными пунктами района, в которых проживают более 7 тысяч человек, однако, по словам Худоногова, они обеспечены медикаментами, водой и продуктами питания.

Паводок в Иркутской области

По последним данным МЧС, в результате паводка, начавшегося в Иркутской области в конце июня, погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной, 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим.

По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и десять участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.