Роспотребнадзор разрешит включить воду в иркутском Нижнеудинске после дезинфекции

ТАСС, 3 июля. Специалисты иркутского Роспотребнадзора разрешат включить воду в Нижнеудинском районе Иркутской области, где уже прошла волна паводка, после того, как проведут дезинфекцию системы водоснабжения, сообщили ТАСС в среду в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
Как сообщил ТАСС глава Нижнеудинского района Сергей Худоногов, к настоящему моменту в районе сошла волна паводка и уже не осталось подтопленных домов. Готова инфраструктура для запуска систем водоснабжения, однако Роспотребнадзор не дает разрешения, чтобы подать воду, ссылаясь на то, что она мутная.
"Специалистами будет проведена полностью дезинфекция всей системы, промывка, полностью будет проведена подготовка всех систем к подаче водоснабжения населению. Как только это работа будет сделана, будет включено водоснабжение", - сообщили в ведомстве, уточнив, что после паводка качество воды может не соответствовать нормам качества и даже стать причиной вспышек инфекционных заболеваний.
Худоногов уточнил, что сейчас в пунктах временного размещения Нижнеудинского района находятся 45 человек, у которых из-за разгула стихии не осталось жилья. Ведется работа по оценке ущерба, восстановлению документов, выдаче гуманитарной помощи и выплате компенсаций пострадавшим - сейчас люди обеспечены всем необходимым.
Также он сообщил, что из-за паводка были повреждены дороги, 15 мостов и одна паромная переправа в районе. Потеряно сообщение с девятью населенными пунктами района, в которых проживают более 7 тысяч человек, однако, по словам Худоногова, они обеспечены медикаментами, водой и продуктами питания.
Паводок в Иркутской области
По последним данным МЧС, в результате паводка, начавшегося в Иркутской области в конце июня, погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной, 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим.
По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и десять участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.