В Кузбассе частично приостановлена работа крупного разреза из-за угрозы обрушения отвалов

КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Судебные приставы в Кузбассе частично приостановили работы на крупном угольном разрезе "Березовский" (входит в группу предприятий "Стройсервис"). Такое решение принял суд по результатам проверки Ростехнадзора, которая выявила на предприятии превышение допустимой высоты отвалов на 30 метров, сообщили журналистам в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

"При проверке было установлено, что согласованный с Сибирским управлением Ростехнадзора план развития горных работ на 2019 год [на предприятии] не предусматривает отсыпку внутреннего и внешнего отвалов выше горизонтов +390 метров, по факту отметка отвалов составляет от +410 до +420 метров. Дальнейшее ведение отвалообразования влияет на устойчивость отвалов, что может привести к их внезапному разрушению, деформационным процессам, возникновению угрозы жизни и здоровью людей", - сообщили в пресс-службе.

Рассмотрев материалы проверки Ростехнадзора, суд принял решение приостановить работу отвалов на разрезе на 90 суток, за это время предприятию необходимо привести их высоту в соответствие с нормативами, чтобы не допустить происшествий при эксплуатации.

Как сообщалось, в июне на кузбасском разрезе "Кийзасский" уже произошло ЧП, связанное с обрушением угольного отвала. В реку Большой Кийзас сошел оползень угля, перекрыв ее русло. Специальная комиссия сейчас устанавливает причины инцидента, по одной из версий сход горной массы мог произойти из-за превышения допустимой высоты отвала.

Разрез "Березовский" (входит в группу предприятий "Стройсервис") расположен на границе Прокопьевского и Новокузнецкого районов в Кузбасса и является одним из лидеров угледобычи в Кузбассе. Добываемые на разрезе угли марок К, ОС и Т - самые востребованные на рынке. В 2018 году разрез увеличил добычу по сравнению с 2017 годом на 13,1% до 5,7 млн тонн угля.