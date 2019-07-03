Нарушенное из-за паводка движение междугородных автобусов через Тулун восстановлено

"Пассажирские перевозки междугородными автобусами, связывающими город Тулун с областным центром и другими городами Иркутской области, восстановлены после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р-255 "Сибирь", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Движение междугородных автобусов восстановлено на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне, где из-за наводнения дорога была закрыта с вечера 28 июня до 2 июля. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы регионального правительства.

По федеральной трассе через Тулун также проходят автобусы из Иркутска в северные города области и Красноярск. В связи с тем, что автокасса в Тулуне разрушена паводком, билеты на междугородние рейсы продают водители автобусов при посадке пассажиров.

С 18:00 28 июня участок трассы, проходящий через Тулун, был закрыт из-за паводка, затопило шесть километров дороги и мост через реку Ия. 1 июля в 12:30 было открыто движение для легковых автомобилей, в 14:00 - для грузовых. По данным на 14:00, уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился до 734 см при критической отметке 700 см.

В Тулуне подтоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов. Затоплен водозабор. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 18 человек, судьба восьмерых остается неизвестной, 221 человек был госпитализирован.