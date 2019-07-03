В Тулуне создан недельный запас сырья для выпечки хлеба

"Второго июля в Тулун прибыли машины с сырьем для обеспечения бесперебойной работы мобильной хлебопекарни, ранее доставленной в регион силами военных Центрального военного округа. Сформированного запаса ингредиентов для выпечки хлеба хватит на неделю, при необходимости он будет пополнен", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Недельный запас сырья для выпечки хлеба создан в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в среду военнослужащие Центрального военного округа развернули в Тулуне второй передвижной хлебозавод. Первый был установлен в понедельник. Обе мобильные пекарни смогут производить 6 тонн хлеба в сутки. Это позволит перекрывать потребность местного населения в хлебе.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организовала горячую линию по вопросам необоснованного повышения цен в зонах затопления. Ранее из Тулуна поступала информация о том, что цена на хлеб якобы поднялась до 100 рублей за батон. Рейды службы и прокуратуры фактов завышения цен не выявили. Телефон горячей линии 8 (3952) 24-18-27.

В Тулуне подтоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов. Затоплен водозабор. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 18 человек, судьба восьмерых остается неизвестной, 221 человек был госпитализирован.