В ЦИК готовы помочь сотрудникам избиркомов в Иркутской области, пострадавшим от паводка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что члены и работники аппарата ЦИК готовы оказать финансовую помощь сотрудникам территориальных избирательных комиссий в Иркутской области, которые пострадали от наводнения. Об этом он сообщил в ходе заседания ЦИК в среду.

"Я обращаюсь к Илье Владимировичу [Дмитриеву - глава избирательной комиссии Иркутской области] - если будет открыт счет, то члены ЦИК и работники аппарата готовы в рамках своих финансовых возможностей помочь своим коллегам, пострадавшим сотрудникам территориальных избирательных комиссий и оказать возможную нашу помощь", - сказал Булаев.

По его словам, ранее в Центризбирком обратились председатели комиссий ряда регионов, которые попросили помочь коллегам из Иркутской области. "Я тоже считаю, что это нормально. Времени еще достаточно [до единого дня голосования 8 сентября], чтобы эта помощь дошла до людей", - отметил Булаев.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным МЧС, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек, судьба восьмерых остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован.