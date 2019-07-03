Жителей затопленных районов Иркутской области планируют перевести из ПВР в общежития

"Сейчас прорабатывается вопрос о переводе [граждан их пунктов временного размещения] в более комфортные условия, потому что [ПВР] - это помещения школ, спортивные залы, классы. Прорабатывается вопрос о размещении их в общежитиях Ангарска, Братска, Иркутска", - сказал Нелюбов.

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Жителей пострадавших от наводнения районов Иркутской области планируют перевести из пунктов временного размещения в общежития, сообщил во вторник журналистам начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов.

По данным на утро вторника, из зоны паводка в Иркутской области эвакуировали 2563 человек, в том числе 574 ребенка. В 15 пунктах временного размещения находятся 730 человек, в том числе 262 ребенка, остальные - у родственников и знакомых.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. Двадцать человек погибли, 221 госпитализирован. Самая сложная ситуация сложилась в городе Тулуне, где подтоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов, затоплен водозабор.