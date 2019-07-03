Шесть человек эвакуировали на вертолете из иркутского села, куда стала прибывать вода

Ранее сообщалось, что повышение уровня воды зафиксировано в Тайшетском районе около населенных пунктов Полинчет и Кондратьево. В обоих селах было подтоплено 13 домов, в которых проживают 36 человек. На место направлен вертолет со спасателями, которые должны были эвакуировать стариков, детей и больных.

ТАСС, 3 июля. Спасатели на вертолете эвакуировали шесть человек, в том числе трех детей из села Кондратьево в Иркутской области, куда в среду дошла первая волна паводка, и где начала прибывать вода. Жители соседнего населенного пункта Полинчета, который также попал в зону подтопления, отказались от эвакуации, рассказали ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тайшетского района.

"Сначала (вертолет со спасателями) приземлился в Полинчете, там отказались эвакуироваться и все остались на местах. Следующий пункт Кондратьево - на другой стороне реки. Взял на борт шесть человек, трое из них - дети. Будут эвакуированы в Тайшет. Вода потихоньку прибывает, пока остаются подтопленными 13 домов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что эвакуированных разместят в пункте временного размещения (ПВР) в городе Тайшет.

Он добавил, что по прогнозам уровень воды в скором времени остановится и пойдет на спад. Ситуация под контролем, местные власти следят, чтобы никто не остался в зоне подтопления. Также в ЕДДС района сообщили, что в Тайшетском районе помимо 13 домов в селах Полинчет и Кондратьево, остается подтопленным всего один дом. Вода идет на убыль.

По последним данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим.

По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.