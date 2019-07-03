Институт катализа СО РАН начал сотрудничать с нефтеперерабатывающими компаниями Татарстана

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Институт катализа СО РАН выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для "Татнефти" по снижению серы в тяжелой нефти, на стадии согласования еще три проекта с компаниями из Татарстана, сообщила в среду пресс-служба Института катализа (ИК) СО РАН

"Заключен договор с компанией ПАО "Татнефть" на выполнение НИОКР по окислительной технологии снижения содержания серы в тяжелой нефти. На стадии согласования еще два проекта в области использования возобновляемого сырья при производстве моторных топлив и октаноповышающих добавок. С компанией АО "ТАНЕКО" ведутся переговоры по работе над катализаторами получения зимних и арктических дизельных топлив и масел", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ИК СО РАН Александра Степановича Носкова.

Также с компаниями из Татарстана обсуждается проект по катализаторам полимеризации и создание технологии получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена, а также получение углеродного волокна на основе полиакрилонитрила, уточнили в ИК СО РАН.

"Одно из направлений взаимодействия с коллегами из Татарстана - работа над реализацией проекта центра синхротронного излучения, строительство которого планируется в Новосибирской области. Научная инфраструктура центра, получившего рабочее название СКИФ, будет применяться для изучения катализаторов нефтехимии и нефтепереработки, их структуры, электронных свойств, активного компонента, в том числе непосредственно в ходе каталитической реакции. СКИФ - это инструмент, который позволит нам развивать научно-технологические основы каталитических исследований и последующих технологий на их основе", - сказал директор ИК СО РАН Валерий Иванович Бухтияров.

Для реализации этого проекта Институт катализа СО РАН совместно с Министерством науки и инновационной политики НСО в рамках дорожной карты по соглашению между Новосибирской областью и Республикой Татарстан создает проект "Центр коллективного пользования "Опытное производство катализаторов" (ЦКП ОПК), который входит в программу развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0." и направлен на ускорение внедрения новых катализаторов и каталитических технологий в промышленность.

"В случае реализации нашего проекта ЦКП ОПК и его последующей эксплуатации мы планируем использовать СКИФ для изучения свойств катализаторов, особенно при масштабировании технологических процессов, при котором обычно возникают дополнительные особенности в пилотных партиях катализаторов. Подобный мировой опыт реализации технологический линии на одном из синхротронов уже есть, например, в США", - отметил Бухтияров.

В рамках ЦКП ОПК создадут опытное производство, организованное в блочно-модульном варианте. Это позволит благодаря быстрой перенастройке блоков оперативно моделировать любую технологию приготовления катализаторов. На базе ЦКП ОПК будут отрабатываться новые типы катализаторов и технологий их производства для энергетики, оборонно-промышленного комплекса, малотоннажной химии и пр. Кроме того, центр будет готовить высококвалифицированные кадры для отечественной катализаторной промышленности.

"В настоящее время в России отсутствует современная опытная база, позволяющая отрабатывать технологии синтеза новых катализаторов в условиях, моделирующих реальное производство, но имеется научный задел мирового уровня в области разработки эффективных катализаторов", говорится в сообщении.

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства.