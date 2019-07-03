Новосибирские власти отозвали иск к концессионеру мусоросортировочных полигонов

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Новосибирской области отозвало исковое заявление к концессионеру двух мусороперерабатывающих заводов - компании "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"). Министерство будет решать вопрос об изменении условий концессий во внесудебном порядке, сообщил ТАСС в среду и. о. министра ЖКХ и энергетики региона Андрей Михайлов.

Власти Новосибирской области ранее подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения с компанией "Экология-Новосибирск". Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась.

"Министерством принято решение продолжить урегулирование вопроса по изменению условий концессионного соглашения <…> путем согласования проекта внесения изменений в концессионное соглашение с УФАС (Управлением федеральной антимонопольной службы) по НСО. В связи с этим министерством 02. 07. 2019 был инициирован отзыв искового заявления из Арбитражного суда Новосибирской области", - сообщил Михайлов, пояснив, что УФАС было привлечено к рассмотрению дела в качестве третьей стороны.

Компания "Экология-Новосибирск" направляла встречный иск к министерству, он также был отозван. "Работа по исполнению решений, принятых рабочей группой, будет продолжена", - добавил Михайлов.

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера. Как заявлял ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.