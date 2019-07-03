В подтопленном Тулуне 4 июля планируют подключить водоснабжение по временной схеме

"На комиссии по чрезвычайным ситуациям первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сообщил, что в четверг в Тулуне планируется запуск воды по временной схеме", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти подтопленного Тулуна Иркутской области планируют в четверг подключить в городе водоснабжение по временной схеме, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Водоснабжение в городе отключили 28 июня в связи с паводком. Городской водоканал был затоплен. Все это время население обеспечивали привозной водой.

В Тулуне было подтоплено более 3 тыс. домов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. Двадцать человек погибли, 221 госпитализирован. Самая сложная ситуация сложилась в городе Тулуне, где подтоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов.