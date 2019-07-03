Жителям зоны паводка в Приангарье представят на выбор несколько вариантов жилья

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лишившиеся домов при паводке в Иркутской области смогут выбрать новое жилье из нескольких вариантов, которые будут представлены им властями. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Жилья пострадавшим потребуется предоставлять много. Мы будем предлагать несколько вариантов, чтобы человек мог выбрать. Это и выдача сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов. Мы будем предоставлять временное жилье, чтобы люди могли этот период переждать", - процитировали главу региона в пресс-службе.

Левченко напомнил, что в Иркутской области уже есть подобный опыт решения вопросов предоставления нового жилья пострадавшим. В частности, такой подход применялся после пожаров в полностью сгоревшей деревне Бубновка и нескольких населенных пунктах в 2017 году.

Ранее в среду Левченко на совещании президента РФ с членами правительства сообщил о том, что в общежитиях региона подготовлено 940 новых мест для пострадавших от паводка взамен пунктов временного размещения (ПВР), расположенных в школах.

Паводок в Иркутской области, где действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на 7 метров превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25 июня были подтоплены свыше 10 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. По последним данным, в результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна.