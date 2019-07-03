Участок под новосибирский синхротрон "СКИФ" могут увеличить вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Участок под Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") может быть увеличен вдвое в случае изменения параметров объекта, сообщил в ходе микросимпозиума "Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации" губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"В случае если советом по синхротронам исследованиям РФ будет принято решение о повышении параметров этого объекта, мы готовы привлечь ресурсы с территории, которая выделена под этот проект и двукратно увеличить эту территорию", - сказал Травников.

Ранее сообщалось, что участок под "СКИФ" площадью 24 га в наукограде Кольцово был передан в ведение заказчика установки - Института катализа Сибирского отделения РАН. Как заявлял руководитель проектного офиса ЦКП "СКИФ" участок площадью в 24 га достаточен для создания всей инфраструктуры центра. Наружный диаметр основного здания может составить около 230 м.

Проект ЦКП "СКИФ" в Новосибирске - флагман программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Источник синхротронного излучения четвертого поколения станет частью отечественной сетевой инфраструктуры синхротронных и нейтронных исследований с головной установкой ИССИ-4 в Курчатовском институте. "СКИФ" будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта запланирован на 2024 год, ориентировочная стоимость - 37,1 млрд рублей.

Создание к 2024 году установок класса мегасайенс, в том числе "Сибирского кольцевого источника фотонов", предполагает национальный проект "Наука".