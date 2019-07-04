Площадь пожаров в лесах Красноярского края превысила 110 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Площадь горящей тайги на территории Красноярского края достигла в четверг 112 тысяч га, сообщается в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

"По оперативной информации на 12:00 (08:00 мск) 4 июля 2019 года, на территории края действует лесных пожаров - 149, на общей площади 112459 га <...>. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Пожары действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах, в основном в труднодоступной местности. В тушении задействованы более 880 человек и 90 единиц техники.

По данным лесопожарного центра, накануне вечером в регионе горело 74 тысячи га леса, в том числе 32,6 тысячи га - в так называемой зоне контроля, то есть на территории в труднодоступных районах, где стоимость тушения пожаров превышает размер возможного ущерба. В Министерстве лесного хозяйства Красноярского края ТАСС уточнили, что площадь пожаров в основном выросла именно в зоне контроля.

С 2 июля на территории края введен режим чрезвычайной ситуации, доступ людей в леса ограничен.