Суд признал начальника киллеров в банде Трунова виновным в создании преступного сообщества

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд признал виновным в создании преступного сообщества Анатолия Радченко - предполагаемого руководителя подразделения киллеров в банде ранее осужденного Александра Трунова, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

По версии следствия, Радченко руководил группой киллеров в банде Трунова с 1997 по 2009 год и сам совершал убийства. Как полагают правоохранительные органы, он причастен к убийству четырех человек и покушениям на убийство еще троих.

"Вина Радченко нашла свое подтверждение", - сказал судья, оглашая приговор.

После задержания Трунова в июле 2009 года Радченко скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск. В феврале 2014 года он был задержан на территории Австрии, в августе 2015 года Австрия выдала Радченко России.

Так называемая труновская группировка действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников банды получили длительные сроки заключения.