Красноярский край готов принять 100 детей из Иркутской области, пострадавшей от паводков

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Красноярский край готов принять от 30 до 100 детей из Иркутской области, которая понесла большой ущерб от паводков, сообщила в четверг министр образования края Светлана Маковская.

"Мы готовы принять детей в наших оздоровительных лагерях. Мы информацию предоставили. В зависимости от сезона, месяца, мы готовы предоставить места. Например, в августе до 100 мест в лагерях Минусинского района. Если прямо сегодня, то готовы принять 30 детей в лагере "Жарки". Поэтому можно сказать - от 30 до 100 детей", - сказала она.

По словам регионального министра, запрос о возможности размещения детей от властей Иркутской области поступил недавно, и край предоставил эту информацию. Также она отметила, что власти Иркутской области первоначально запрашивали информацию о размещении матерей с детьми в общежитиях края. "Сначала они просили места в общежитиях, для того чтобы приехали мамочки с детьми. Мы написали информацию, какие общежития готовы, а мы готовы принять, <...> общежития у нас освобождаются", - отметила Маковская, уточнив, что высвобождение мест в общежитиях связано с окончанием учебного года.

По данным МЧС, с 25 июня в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. На утро четверга, в Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.