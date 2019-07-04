В Иркутске собирают вещи для отправки на отдых детей из подтопленных районов

"Акция по сбору детских вещей "Поможем детям вместе" объявлена в Иркутске. Ее цель - собрать для детей из семей города Тулуна, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Нижнеудинского районов, пострадавших в результате стихийного бедствия, вещи для отдыха в детских оздоровительных лагерях", - говорится в сообщении. Уточняется, что вещи собирают адресно: нужна новая летняя одежда на возраст от 7 до 16 лет, летняя обувь и предметы личной гигиены.

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Центры по сбору вещей для детей, уезжающих на отдых из подтопленных районов Иркутской области, открылись в Иркутске, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Центры по сбору гуманитарной помощи в районах уже собрали необходимое количество вещей и обуви для пострадавших, на данный момент вещи собирают только для детей, отправляющихся на отдых и лечение.

"Сбор вещей будет осуществляться с 4 по 15 июля в будние дни - с 10 до 19 часов, по субботам - с 10 до 15 часов в ОГКУ "Ресурсный центр по поддержке НКО" по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (район стадиона "Труд", с левой стороны)", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 600 детей, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, будет отправлено в детские центры. Предложения разместить детей из Иркутской области поступили от Алтайского края, Республики Бурятия, Ханты-Мансийского АО, Московской и Тульской областей. Сейчас власти вырабатывают механизмы финансового обеспечения и оплаты проезда.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах двух районов региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.