МЧС: беспилотники создают опасность для вертолетов в подтопленной Иркутской области

"В Иркутской области на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной дождевым паводком, задействована авиационная группировка в количестве семи вертолетов Ми-8 МЧС России, Министерства обороны, Иркутского областного центра медицины катастроф. В последнее время пилоты неоднократно сообщали об опасном сближении воздушных судов с беспилотными летательными аппаратами, которые используют как представители средств массовой информации и блогеры, работающие в зоне ЧС, так и прибывающие на место добровольцы и волонтеры", - отметил глава ГУ МЧС по Иркутской области.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Летчики спасательных вертолетов, работающие в зоне паводка в Иркутской области, сообщают, что им мешают частные беспилотные летательные аппараты. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Вертолеты выполняют рейсы, развозя гуманитарную помощь по районам, доставляя туда специалистов различных ведомств, эвакуируя людей с подтопленных территорий. Как подчеркнул Нелюбов, командиры воздушных судов неоднократно сообщали о замеченных рядом летающих устройствах и направляли технику в облет. "Концентрация беспилотных летательных аппаратов создала вполне очевидную угрозу воздушному движению", - сказал он.

Нелюбов также заявил, что МЧС рекомендует владельцам беспилотных летательных аппаратов отказаться от их применения в зоне чрезвычайной ситуации, так как это создает предпосылки к авиапроисшествиям.

По данным на утро четверга, в 16 населенных пунктах области остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, в регионе введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.