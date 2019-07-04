{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водолазы нашли на дне реки тело одного из двух пропавших на Алтае детей

Двое мальчиков пропали в Смоленском районе Алтайского края 27 июня

БАРНАУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Тело одного из двух мальчиков, пропавших в Смоленском районе Алтайского края, обнаружено водолазами на дне реки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления СК по региону.

"Тело одно из мальчиков найдено [водолазами]. Поиски второго пропавшего продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения двух мальчиков семи и восьми лет в поселке Кировском. По данным следствия, дети пропали 27 июня, на берегу реки Песчаной были найдены два велосипеда и детская одежда.

Теги
РоссияАлтайский край
В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома
По данным мэрии, жителей эвакуировали, никто не пострадал
Читать полностью