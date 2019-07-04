Волонтеры начали сбор средств для многодетной матери-одиночки, потерявшей дом в Тулуне

"В результате паводка у этой семьи дом уплыл, они его не нашли, у них нет никакого жилья. У нее [Оксаны Беломестных] двое детей с диагнозом ДЦП. Мы сейчас собираем материальную помощь для этой семьи и адресную помощь - продукты, одежду", - сказала она.

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Один из благотворительных фондов Иркутской области начал сбор средств для матери четверых детей, лишившейся дома при наводнении в иркутском Тулуне. Об этом сообщила в четверг ТАСС директор фонда "Новый мир" Анастасия Бутан.

По словам волонтеров, Беломестных, у которой две дочери 17 и 12 лет и двое больных сыновей семи лет, проживала рядом с дамбой в Тулуне.

"Власти оповестили, что бояться нечего, дамбу не прорвет, и они поэтому до последнего вещи не собирали. Она [Беломестных] просто увезла детей <…> в квартиру своей подруги. Вернулась за вещами - взяла документы, любимую игрушку детей и пятерых щенят немецкой овчарки, которые родились двумя неделями раньше паводка, больше ничего не успела", - сказала волонтер Галина Квартересян.

Она рассказала, что семья Беломестных в настоящее время продолжает находиться у знакомых, старшая дочь Арина уехала поступать в университет в Новосибирск, а средняя София в скором времени будет отправлена в оздоровительный лагерь. По словам волонтера, многодетная мать-одиночка уже получила единовременную выплату на каждого члена семьи, а также написала заявление в администрацию Тулуна и ожидает комиссии, которая оценит ущерб. Местные жители помогли семье приобрести вещи, а фонд к настоящему времени собрал 20 тыс. рублей.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах двух районов региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.