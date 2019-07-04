Прокуратура нашла более 3,2 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами в Омской области

ТАСС, 4 июля. Прокуратура Омской области подвела итоги проведенной в мае проверки в сфере обращения с отходами, обнаружено более 3,2 тыс. нарушений. В регионе недостаточно оборудованных контейнерных площадок, не налажена система вывоза мусора, нет объектов для обезвреживания отходов, сообщило в четверг надзорное ведомство.

"Всего в ходе проверки органами прокуратуры области выявлены свыше 3,2 тыс. нарушений, внесены более 1 тыс. представлений, в дисциплинарном порядке наказаны 160 лиц, на незаконные акты принесены 117 протестов, в суд направлены 80 исков", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечено недостаточное количество мест первичного накопления отходов. В ряде районов они не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Также выявлены факты ненадлежащего ведения реестра таких мест.

В Омской области нет объектов обезвреживания отходов, их переработки, утилизации и размещения, отвечающих экологическим и санитарным требованиям, отметила прокуратура. Почти во всех муниципальных образованиях накопление и размещение отходов осуществляется непосредственно на почве.

Ведомство констатировало ослабление муниципального земельного контроля и мониторинга соблюдения правил благоустройства и чистоты, что способствует появлению мест несанкционированного размещения отходов. Региональный оператор не вывозит мусор вовремя, а значительная часть населения практически лишена доступа к такой услуге, говорится в сообщении.

Нарушениям способствуют упущения органов, осуществляющих контрольно-разрешительные функции в сфере обращения отходами, сообщила прокуратура. Региональным Минприроды до сих пор не утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок накопления отходов. Представление, в частности, внесено министру природных ресурсов и экологии области. Также отмечена необходимость усиления контроля за работой регионального оператора по обращению с отходами и реализацией региональных программ по обустройству необходимой инфраструктуры.

О реформе

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартовала в Омской области 1 апреля. При этом региональный оператор ООО "Магнит" до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, после старта реформы в Омске тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.