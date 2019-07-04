В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома

КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова. В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают экстренные службы, решается вопрос о расселении граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Жителей эвакуировали, никто не пострадал, занимаемся рассмотрением вариантов предоставления жилья для тех, кому это необходимо", - сказали в мэрии.

Двухэтажный многоквартирный дом был построен в 1948 году, его общая площадь составляет порядка 450 кв. метров. Как сообщил ТАСС источник в органах региональной власти, дом был признан аварийным и подлежал расселению.

"В доме было восемь квартир, около 20 человек там проживали. Дом был признан ветхим и аварийный, подлежит расселению", - сказал собеседник агентства.