Около 160 тонн гуманитарной помощи направили в затопленные районы Иркутской области

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Порядка 160 тонн гуманитарной помощи, собранной жителями Иркутска, отправило в четыре пострадавших от паводка района Иркутской области региональное отделение партии "Единая Россия". Открытый на его базе пункт сбора в пятницу вечером прекратит работу, сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.

"Около 160 тонн гуманитарной помощи отправили уже. Мы отправляем в четыре района - Тулунский, Тайшетский, Нижнеудинский и Чунский. Сегодня вечером будет отгрузка фуры на Чуну. Куда и сколько груза пойдет завтра, пока не знаем, но завтра будет очень плотный день, потому что много груза, надо все отправить, и вечером пункт прекратит работу", - сказали в пресс-службе.

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей затопленных районов на базе регионального отделения "Единой России" в Иркутске был открыт 27 июня.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.