Синоптики не ожидают второй волны паводка в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Ливневые дожди, которые в ближайшие дни прогнозируются в Иркутской области благодаря холодному фронту, не приведут ко второй волне паводков, говорится в сообщении правительства региона, размещенном в четверг на его сайте.

"В ближайшее время по территории Иркутской области пройдет холодный фронт, он окажет влияние на ситуацию, связанную с осадками, ждем кратковременные ливневые дожди, но это не повлияет на гидрологическую обстановку. Дожди будут носить кратковременный характер. Никакой второй волны паводков мы не ждем", - приводятся в сообщении слова начальника Иркутского гидрометцентра (ФГБУ "Иркутское УГМС" - Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) Азата Насырова.

По данным МЧС в ближайшие сутки до критических отметок поднимется уровень реки Иркут у села Баклаши с населением более 4 тыс. в Иркутской области, а также вода в реках Китой и Ока в районах сел Китой и Ухтуй.

Насыров уточнил, что повышение уровня воды в Иркуте у села Баклаши не превысит критической отметки в 480 см. "Уже приняты меры, которые позволят избежать подъема воды до такого значения. С 14.00 сегодняшнего дня и до 6 июля уменьшается сброс воды через плотину Иркутской ГЭС, поэтому подтоплений мы не ожидаем", - отметил он.

На утро четверга, в Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.