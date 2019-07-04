Красноярскому краю не хватает около 1,5 тыс. школьных учителей

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Красноярский край испытывает острую нехватку учителей средних школ: в регионе остаются открытыми около 1,5 тысяч вакансий. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила министр образования региона Светлана Маковская.

"Дефицит учителей присутствует. Всего у нас учителей 25 тысяч, но еще 1,5 тысяч учителей нам не хватает. Понятно, что преподавание ведется, но оно ведется через колоссальную нагрузку учителей. Например, учитель географии в сельской школе ведет часы историка", - сказала Маковская.

Сложившуюся ситуацию министр связала с тем, что растет число учащихся, при этом количество подготавливаемых учителей отстает от этого показателя. По словам Маковской, ежегодно число учащихся увеличивается на 10 тысяч человек, тогда как Красноярский государственный педагогический университет в этом году выпустит 242 учителя. Она добавила, что также учителей готовят и педагогические колледжи, но они ведут подготовку не по всем направлениям. Поэтому, считает министр, необходимо расширять количество направлений в колледжах, а также увеличивать число бюджетных мест в педвузе. В этом году число бюджетных мест на бакалавриат в университете было увеличено на 10% до 488 мест, добавила она.

Еще одной причиной дефицита учителей является перевод всех школ региона на односменный режим работы. "Если раньше учитель мог отработать и в первую смену, а потом во вторую, то теперь такой возможности нет", - отметила Маковская.

Наибольшая потребность в регионе - в учителях начальных классов, а также в преподавателях по математике, русскому языку и учителя иностранных языков.