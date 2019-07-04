Археологи из России и Таджикистана отправятся в июле в экспедицию на Памир

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Археологи из Москвы и Новосибирска, а также их коллеги из Таджикистана отправятся в июле в экспедицию на Памир. Они проведут месяц на высоте более 4 тысяч метров, чтобы изучить вопрос раннего заселения горной системы на юге Центральной Азии, сообщила в четверг ТАСС руководитель экспедиции из Новосибирска Светлана Шнайдер.

Первая археологическая экспедиция ученых из Новосибирска на Памир прошла в июле 2018 года, тогда участникам удалось обнаружить хорошо сохранившийся археологический материал. В основе работы, для которой требуются экспедиции на Памир, лежит гипотеза о том, что древний человек следовал за животными и пришел туда с территорий современных Киргизии и Таджикистана.

"В этом году будут участники только из России и Таджикистана,<…> на будущий год мы ожидаем участников еще дополнительно из Германии и из Франции. Основная цель - изучить вопрос раннего заселения Памира, как человек пришел туда первый раз, почему, кто это был, как он селился, и, вообще, что его сподвигло пойти на Памир", - сказала Шнайдер.

По информации пресс-службы Новосибирского государственного университета (НГУ), июль - достаточно благоприятное время для экспедиции, однако ученым потребуется подготовка - на высоте более 4 тыс. м ветрено и холодно, ощущается нехватка кислорода и развиваются симптомы горной болезни - головокружение, слабость, шум в ушах. "Мы приезжаем в Душанбе и потом поднимаемся несколько дней. Мы будем подниматься постепенно, набирать высоту и принимать специальные таблетки, чтобы было легче адаптироваться к этой высоте", - добавила Шнайдер.

Пресс-служба НГУ отмечает, что на Памире археологические исследования прежде проводились лишь в советское время. В 1970-х гг. изучение каменного века было приостановлено.

Горная система Памир расположена на территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Пакистана, имеет связь с другими горными системами - Тянь-Шань, Каракорум, Гиндукуш, Гималаи. Система имеет большое количество озер, рек, ледников, высшая точка Памира - пик Конгур - достигает высоты 7649 м.