Комитет ГД попросит Генпрокуратуру и Росприроднадзор проверить работу их структур на Алтае

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 4 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратится в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить работу своих территориальных подразделений в Алтайском крае в части контроля за лесными, водными объектами и добычей полезных ископаемых. Об этом Бурматов сообщил в четверг журналистам в Белокурихе.

"Принято решение вынеси ряд вопросов на уровень руководителей федеральных ведомств. На уровень Главного прокурора РФ Юрия Чайки ряд вопросов будет поставлен, в том числе, которые касаются незаконных вырубок. И ряд вопросов 17 июля будет вынесен на заседание комитета Госдумы, в котором примет участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Мы попросим ведомства привести дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательства РФ и соблюдения природоохранных норм в Алтайском крае", - сказал Бурматов на выездном круглом столе на тему "Государственное обеспечение сохранения уникальных природных территорий".

В частности, по его словам, нужно проверить качество контроля и надзора за лесами, водными объектами, за добычей полезных ископаемых. Он пояснил, профильный комитет госдумы присылал запросы в надзорные ведомства, и проверки, которые по ним проводились, по его словам, ничем не заканчивались. Бурматов отметил, что ранее комитет госдумы писал запросы по ситуации с золотодобычей на Алтае, и Росприроднадзор не нашел признаков нарушения законодательства РФ.

"Угрозы стоят очень серьезные, <...> связаны с исчезновением ленточных боров, вырубка достаточно серьезным темпами ведется. <...> Это леса, которые защищают сельскохозяйственный Алтайский край от ветров, от пылевых бурь, это может стать угрозой и для экосистемы, сельского хозяйства", - резюмировал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.