Логистический комплекс площадью 10 тыс. кв. м появится в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Компания "Терминал 1" начала строительство логистического комплекса площадью 10 тыс. кв. м на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области. Инвестиции в проект составят около 150 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

"Мы считаем этот проект важным как для развития ПЛП, так и для развития региональной логистики, поскольку недостаток качественных предложений по складам класса А в Новосибирске очевиден. А существующие предложения сконцентрированы в разных локациях и не могут удовлетворить потенциально крупного арендатора, который готов арендовать большие площади только в границах одного объекта", - цитирует пресс-служба генерального директора Агентства инвестиционного развития Александра Зырянова.

Строительство логистического комплекса планируется завершить к 2022 году.

Будут учтены современные технологии, включая кросс-докинг, сквозное складирование - процесс приемки и отгрузки грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. Это увеличит эффективность работы логистических операторов и ускорит движение грузов.