Начались выплаты родственникам погибших при паводке в Иркутской области

ТАСС, 4 июля. Власти начали выплачивать единовременные пособия в размере 1 млн рублей родственникам погибших во время паводка в Иркутской области, выплаты получили уже четыре семьи. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Четыре семьи людей, погибших во время наводнения, получили по миллиону рублей. Это единовременное пособие, которое выплачивается из средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Право на получение этих средств в равных долях имеют члены семьи погибшего (родители, супруги, дети).

"Сегодня три выплаты было сделано в Нижнеудинском районе, одна - в Тулуне. На данный момент в списках погибших во время наводнения в Иркутской области числится 21 человек", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, уже 14,19 тысячи человек получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. "До конца дня эти средства получат еще 3344 пострадавших. Всего же на данный момент на получение этой выплаты подано 18842 заявления", - добавили в пресс-службе.

На счет для помощи пострадавшим поступило более 33 млн рублей

Сумма пожертвований, поступившая на счет для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, превысила 33 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

На счет, который был открыт министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для оказания помощи пострадавшим от паводка, поступило 33 млн 128 тыс. 268 рублей.

Пресс-служба поясняет, что эти средства позволят в кратчайшие сроки приобретать для нуждающихся самые необходимые вещи - одеяла, подушки, матрасы и постельное белье.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, в регионе введен режим ЧС. В результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.