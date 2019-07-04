Ученые в Новосибирске разработали ветрогенератор, работающий при низкой скорости ветра

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Ученые из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН в Новосибирске разработали ветрогенератор, который преобразует энергию ветра напрямую в тепловую. Установка адаптирована для работы при ветре скоростью до 3,5-5 м/с, который характерен для Западной Сибири, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Эффективность ветрогенератора, который производит электричество, не превышает 40%. Здесь же [в установке, разработанной новосибирскими учеными] по закону сохранения механической энергии вся энергия вращения ротора переходит в тепло, за исключением механических потерь, которые минимальны, то есть КПД составляет практически 100%", - цитирует издание сотрудника ИТ СО РАН Виктора Терехова.

Ученые сделали два цилиндра, в каждом из которых есть набор каналов. Система помещается в емкость со специальной вязкой жидкостью, цилиндры вращаются в противоположные стороны, поток жидкости в них становится неоднородным, возникают вихри, которые повышают эффективность получения тепловой энергии. Разогретая во вращающихся цилиндрах жидкость поступает в теплообменник, где передает тепловую энергию воде.

"Механизм специально адаптирован и разработан для того, чтобы он вращался при низких скоростях ветра, которые в Западной Сибири наиболее вероятны - от 1 до 3,5-5 м/c. Установка позволяет за счет энергии ветра получать подогретую воду, которая может использоваться для хозяйственных нужд и отопления помещений. При небольших размерах установки целесообразно применять ее для отопления придорожных кафе, небольших коттеджей", - сказал ТАСС старший научный сотрудник ИТ СО РАН Александр Назаров.

Он отметил, что особенно эффективен такой ветрогенератор в районах, куда трудно подвести электричество - вдоль автотрасс, на отдаленных фермах и гостиницах.

Ученые проводили эксперименты с установкой около трех лет, в результате чего получили широкий диапазон параметров, при которых система будет энергетически эффективной. В частности, размер механизма зависит от конкретной задачи. По словам Назарова, один патент у разработки уже есть, предполагается получить еще два.