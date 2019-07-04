Ученые из Сибири вместе с коллегами из Италии изучают причины извержения вулкана Стромболи

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук совместно с коллегами из Италии исследуют вулкан Стромболи, извержение которого произошло в среду. На основе сейсмических данных ученые смогут построить модель строения вулкана перед взрывом, говорится в сообщении института.

Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии 3 июля. Очевидцы сообщали, что видны потоки лавы, которые спускаются с вершины вулкана, вулкан выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал.

"Ученые <…> принимают участие в исследовании вулкана Стромболи, извержение которого произошло 3 июля. Новосибирские специалисты ведут эту работу вместе с коллегами из Национального института геофизики и вулканологии Италии. За неделю до извержения [заведующий лабораторией сейсмической томографии РАН Иван Кулаков] посетил Стромболи, где собирал материалы для подготовки совместной с итальянскими коллегами научной статьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что итальянские ученые предоставят ИНГГ СО РАН полные записи сейсмических данных за несколько дней до извержения, после чего специалисты смогут построить модель строения вулкана непосредственно перед взрывом.

"Основной вопрос, который нам предстоит решить вместе с итальянскими коллегами - почему происходят землетрясения внутри вулкана? Ведь если внутри вулкана все горячее и расплавленное, то землетрясений там случиться не может - они происходят только в какой-то более холодной и хрупкой субстанции", - цитирует пресс-служба заместителя директора ИНГГ СО РАН, заведующего лабораторией сейсмической томографии Ивана Кулакова.

По словам ученого, ежегодно вулкан посещают тысячи туристов, которые с вершины наблюдают вулканическую активность. Если бы извержение, которое произошло 3 июля, случилось на несколько часов позже, количество жертв могло бы увеличиться - туристы поднимаются на Стромболи ближе к вечеру, отмечает Кулаков. "Вулкан Стромболи представляет серьезную опасность. Его активность может привести к сильным цунами, которые затронут не только сам остров Стромболи и близлежащие островки, но также север Сицилии и запад Италии", - цитирует ученого пресс-служба института.

О вулкане

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.